Leser wollen noch strengere Regeln

Die Stadt Mannheim hat am Mittwochnachmittag 104 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bis 16 Uhr bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich so auf insgesamt 5974. Damit gibt es in Mannheim 1778 akute Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Summe der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner liegt bei 239,2.

Auf der Internetseite dieser Zeitung (www.morgenweb.de) wurden Leser dazu befragt, ob die Corona-Einschränkungen weiter verschärft werden sollten. 72 Prozent sprachen sich wie „Morgana1377“ für strengere Regeln aus, „weil viel zu viele sich einfach nicht an die Verordnungen halten und so die Pandemie nicht eingedämmt werden kann“. 28 Prozent stimmten wie „MM“-Leser Peter S. mit Nein, „weil es sinnvoller ist, gezielt und konzentriert vorzugehen statt mit immer neuen spontanen Maßnahmen in blinden Aktionismus zu verfallen“. red

