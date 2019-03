Leseratten wollen siegen

Zwei Mannheimer Schüler haben am Freitag, 29. März, auf der Rheinau die Chance, ihr Vorlesetalent unter Beweis zu stellen. Im Februar haben Trina Maria Israel vom Ursulinengymnasium und Emilio Fausto vom Johanna-Geissmar-Gymnasium den Stadtentscheid Mannheim Nord-Ost-Süd des Vorlesewettbewerbs gewonnen und wollen sich nun für den Landesentscheid in Stuttgart qualifizieren.

Der Vorlesewettbewerb ist mit 600 000 Teilnehmern einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Seit 1959 wird er von der Stiftung des Börsenvereins des deutschen Buchhandels veranstaltet. Er möchte Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch erzeugen, die Leselust der Kinder stärken sowie ihre Lesekompetenz fördern. Die Schüler lesen bei dem Wettbewerb sowohl selbst ausgewählte als auch unbekannte Texte. Eine Jury bewertet, wer die Aufgaben am besten gemeistert hat.

Der am Freitag in der Stadtbibliothek auf der Rheinau stattfindende Wettbewerb ist der Bezirksentscheid Karlsruhe-Nord. Die beiden Mannheimer Schüler treffen dabei auf die Sieger aus Heidelberg, dem Neckar-odenwald-Kreis sowie die drei Gewinnern aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Zwei der sieben Teilnehmer qualifizieren sich für den Landesentscheid in Stuttgart im Mai. Wer dort gewinnt, darf im Juni schließlich für drei Tage nach Berlin und dort am Bundesentscheid mit den Siegern aus den anderen Bundesländern teilnehmen. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019