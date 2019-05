Lesesalon zu Weimar

Auf die Spuren der Weimarer Republik sollen sich die Teilnehmer diesmal begeben: Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung im Oktober vergangenen Jahres laden Helen Heber und Raimund Gründler von der Literaturinitiative „LeseZeichen“ nun zum zweiten Mal zu einem „Lesesalon“ am Samstag, 25. Mai, von 15 bis 17 Uhr ins Café Herdegen ein. „Wir wollen es zu einer regelmäßigen Veranstaltungsreihe ausbauen“, kündigt Heberer an, „sich in der Tradition der Lesesalons des 19. Jahrhunderts in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen mit Büchern und Literatur zu befassen“. Jede Veranstaltung steht unter einem Thema und Gäste dürfen passende Texte vortragen. Diesmal sind Texte aus den Jahren 1919 bis 1933 gefragt. Sonst gibt es für die Auswahl der Schriftsteller und Werke keine Vorgaben – egal ob Thomas Mann, Stefan Zweig, Erich Kästner oder Alfred Döblin dabei sind. Wer einen Text vorträgt, zahlt nichts, Zuhörer 10 Euro – ein Getränk und ein Stück Kuchen oder Torte sind enthalten. Um Anmeldung des Lesebeitrags wird gebeten: 0621/83 25 09 49, salon@lesezeichen-mannheim.de. pwr

