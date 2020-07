Lesesommer beginnt am Montag

Wer gerne neue, aktuelle Bücher liest und zwischen acht und 14 Jahre alt ist, kann beim Lesesommer der städtischen Kinder- und Jugendbibliothek vom 13. Juli bis zum 11. September mitmachen. Es müssen Aufgaben zu den Büchern gelöst werden. Mit Hilfe von Bewertungsbögen dürfen die gelesenen Bücher weiterempfohlen werden. Wie die Stadt mitteilte, werden alle Teilnehmer mit einem persönlichen Zugang auf die Lesesommer-Homepage eingeladen und finden über die dort platzierten Buchcover zu den Aufgaben. Die Anmeldung läuft online unter stadtbibliothek.mannheim.de.

Mit Gewinnspiel

Wer gerne Fotos mit dem Handy macht, hat zudem eine Gewinnchance. Wem ein besonders originelles Bild zum Thema des Buches gelingt, kann es zu den gelösten Aufgaben einreichen. Alle Teilnehmer, die mindestens die Aufgaben zu einem Buch gelöst haben und/oder sich mit der Kreativaufgabe beteiligen, nehmen an der Verlosung teil.

Die geeigneten Bücher findet man ab Montag in der Stadtbibliothek und in allen Zweigstellen in den Stadtteilen sowie als Literaturliste auf der Homepage. Sie sind mit dem „Heiß auf Lesen“-Logo gekennzeichnet. Wer zusätzlich noch beim Agenda-Diplom mitmacht, erhält maximal zwei Stempel. red

