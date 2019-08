Lesetipps und Flohmarkt

Urlaubszeit ist Lesezeit. Darum hat die Stadtbibliothek Mannheim vom 23. Juli bis zum 14. September in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim im Stadthaus N 1 Sommer-Aktionen vorbereitet. Neben Lesetipps von Mitarbeitern gibt es auch einen Flohmarkt, den der Förderkreis der Stadtbibliothek organisiert. Erneut gezeichnet wird am Samstag, 10. August: Illustrator Sascha May lädt ab 11 Uhr ein zum Comic-Workshop in der Bibliothek. Die Zentralbibliothek ist in den Sommerferien zu den üblichen Zeiten geöffnet und bietet noch ein Sommer-Extra: Alle Bestseller und E-Book-Reader können doppelt so lang zum gleichen Preis entliehen werden. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.08.2019