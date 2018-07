Lesetipps vor dem Urlaub

Anzeige

Die Stadtbibliothek bietet ein digitales Lese- und Musikangebot für ihre Kunden an. Um diese noch vor ihrem Sommerurlaub darüber zu informieren, wurde der Medienmittwoch am 18. Juli, um 17 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1 organisiert. Mit einem Bibliotheksausweis kann man auf der Internet-Seite metropolbib.de auf E-Books, Hörbücher, Musik und die Tageszeitung zugreifen. Der Musikstreaming-Dienst „Freegal“, ausgeschrieben „free and legal music“, ermöglicht das kostenlose Musik hören für drei Stunden am Tag und das Herunterladen von bis zu drei Liedern pro Woche. Zur Verfügung stehen dafür etwa 13 Millionen Songs und 40 000 Musikvideos. Außerdem kann aus 5000 aktuellen Zeitungen aus 100 Ländern in 60 Sprachen gewählt werden. Weitere Infos gibt es in der Zentralbibliothek, telefonisch unter 0621/2 93 89 35 oder per E-Mail an leonie.baer@mannheim.de.