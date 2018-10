Lesung aus Schimper-Roman

Er ist der jüngere Bruder von Karl Friedrich Schimper, wie er Naturforscher und Botaniker ist: Georg Wilhelm Schimper (1804-1878). Doch er wächst nicht in Mannheim, sondern bei Verwandten in Nürnberg auf. Seine Jugend, seine Rückkehr in die Quadratestadt und das Verhältnis zu seinem berühmteren Bruder beschreibt der Roman „Die Rückkehr der Störche – Mannheimer Naturforscher zwischen Napoleon und Bismarck“ von Gabrielle C. J. Couillez. Sie beschreibt zugleich das Leben in der Region in der Epoche der nachnapoleonischen Zeit mit den aufstrebenden bürgerlichen Freiheitsbewegungen und den harschen Gegenbewegungen. Beide Bände stellt sie am Freitag (19.) um 19.30 Uhr in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch in der Hauptstraße 69a in Feudenheim vor. pwr

