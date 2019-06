Lesung in der Sternwarte

Die Sommersaison von „LeseZeichen“ beginnt. Die von Helen Heberer und Raimund Gründler gegründete Literaturinitiative, im Winterhalbjahr in der ganzen Stadt unterwegs, lädt nun wieder regelmäßig zu Veranstaltungen in die – nicht beheizbare – Sternwarte ein. Mit ihrem Roman „Wie kommt der Krieg ins Kind“ kommt Susanne Fritz am Mittwoch um 18 Uhr in den Barockbau in A 4. Sie war nominiert für den Deutschen Buchpreis 2018 und verfasste ein sehr persönliches Buch über das Schicksal der Mutter und der eigenen Familie im Nationalsozialismus, in dem sich deutsch-polnische Geschichtsschreibung sowie Erzählung verbinden. Sie fragt nach Menschlichkeit und Verrat, nach Identität und Sprache und zieht immer wieder historische Dokumente zurate. Karten bei Bücher Bender oder an der Abendkasse. Reservierung unter info@lesezeichen-mannheim.de. pwr

