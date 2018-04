Lesung mit Markus Guthmann

Anzeige

Der Autor der Weinstraßenkrimis, Markus Guthmann, liest aus seinen Werken beim Sozialverband katholischer Frauen (SkF) Mannheim. In ihrer Ankündigung schreibt der Verband, dass sich die Besucher auf „einen spannenden Abend mit skurrilen Krimifällen rund um den Pfälzer Wein freuen“ können. Die Reihe der Weinstraßenkrimis und Kurzgeschichten behandeln „das mörderische Treiben links und rechts des Rheins“. Die Veranstaltung kostet zehn Euro Eintritt, enthalten ist ein Glas Pfälzer Wein. Der Einlass ist am 19. April um 18 Uhr, los geht’s um 19 Uhr beim SkF in B5, 20. Eintrittskarten gibt es ab sofort beim Veranstalter SkF persönlich zu kaufen oder verbindlich unter der Telefonnummer 0621/120800 zu reservieren. ena