Lesung über die Quadratestadt

Die Kulturjournalistin Annika Wind hat für den DuMont-Verlag einen Reiseführer über die Stadt Mannheim geschrieben, der die schönen (und bekannten) Ecken zeigt, aber auch Ungewöhnliches hervorholt: Warum darf das schönste Café der Stadt nur von Wenigen betreten werden? Was hat das Bauhaus mit Mannheim zu tun? Und wieso spielte der Multihallen-Architekt Carlfried Mutschler in einem der wichtigsten Nachkriegsbauten der Stadt Tischtennis? Darüber spricht Annika Wind mit der Journalistin Waltraud Kirsch-Mayer. Zu Gast ist außerdem der Architekturhistoriker und Lanz-Experte Tobias Möllmer. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 13. Februar, um 18 Uhr, im Friedrich-Walter-Saal des Marchivum, Archivplatz 1, statt (6. Obergeschoss). Der Eintritt ist frei. has

