Lesung und Gottesdienste

Der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird jedes Jahr am 27. Januar. Dazu finden in Mannheim zwei Gottesdienste und tags darauf eine Lesung statt. „Wenn der Sturm sich legt und der Schrecken bleibt“: So lautet der Titel der beiden Gottesdienste, die um 10 Uhr zeitgleich in den beiden evangelischen Kirchen in Käfertal gefeiert werden. Gestaltet werden sie von Pfarrer Gerd Frey-Seufert in der Philippuskirche (Deidesheimer Straße 21/25) und Pfarrerin Kyra Seufert in der Unionskirche (Unionstraße 6). Der 27. Januar, betont der evangelische Dekan Ralph Hartmann, sei zugleich Gedenk- und Mahntag. „In Demut gedenken wir der vielen Millionen Toten und Opfer. Mit wachsender Besorgnis nehmen wir die Anfeindungen gegenüber Minderheiten und den wachsenden Antisemitismus in unserem Land wahr“, sagt er.

Um die wahre Geschichte des „arabischen Schindler“ geht es am Montag, 28. Januar, 19 Uhr, im Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara in B 5, 19. Der Berliner Journalist Igal Avidan stellt den arabischen Arzt Mohammed Helmy vor, der in Berlin jahrelang einer jüdischen Familie half, bevor er selbst verhaftet wurde. Nur 600 Menschen aus Nazi-Deutschland werden von der Gedenkstätte Yad Vashem als Judenretter geehrt. Helmy ist der einzige Araber unter ihnen. Die Lesung wird begleitet von Liedern des in Auschwitz ermordeten Komponisten Viktor Ullmann. Mitwirkende sind Igal Avidan, Kantor der Jüdischen Gemeinde, Amnon Seelig, und Pfarrer Joachim Vette am Klavier. Eintrittskarten kosten zehn Euro. bhr

