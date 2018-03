Lesung zum Weltfrauentag

Anzeige

Zum Weltfrauentag stellt die Abendakademie am Donnerstag, 8. März, ab 19 Uhr bei der Lesung „Feminine Facetten“ ein Buchprojekt der etwas anderen Art vor. Zwei Frauen: Die eine, Yvonne Weber, verpackt kleine Alltagsbeobachtungen in Gedichte, die mal humorvoll, mal ernsthaft, aber immer selbstironisch daherkommen. Die andere, Bärbel Schulz, nimmt diese Texte und macht daraus handgeschriebene Köstlichkeiten – wie das eben nur eine Kalligraphin kann. So entstand „Feminine Facetten“, ein Büchlein mit Gedichtbildern.

Jedes Exemplar wurde von Hand gebunden und mit einem Original-Buchdeckel versehen, es ist also nichts für den großen Buchhandel. Der Eintritt zur Lesung in Raum 414 in der Abendakademie kostet neun Euro (inklusive eines Glas Sekt). ena