Es sind viele Geschichten, die auf dem Schreibtisch von Thorsten Brenner landen. Schicksale von Familien, die oft nur wenige Seiten füllen, für die Betroffenen aber das ganze Leben verändern. Brenner ist Erster Kriminalhauptkommissar und leitet die Koordinierungsstelle für häusliche Gewalt im Polizeipräsidium Mannheim. Seit November gibt es die Einrichtung, die zunächst als Pilotprojekt für Baden-Württemberg an den Start ging und nun zur festen Institution geworden ist. 720 Fälle – das ist die nüchterne Zahl, die Brenner nennen kann. So viele Eingänge verzeichnet er seit Beginn des Projekts für den Präsidiumsbereich, also für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis.

Starke Emotionen

Wie schwer die einzelnen Schicksale wiegen, die jeder Fall ans Licht bringt, das kann niemand aus den Fakten lesen. Auch Brenner nicht. Und er weiß auch: „Vieles passiert, ohne dass wir es jemals erfahren.“ Und dann gibt es die Fälle, die derart eskalieren, dass ein Mensch stirbt und eine Familie zerstört wird. Das bekommen viele mit. So wie im August 2019, als in einer Wohnung auf der Rheinau ein Mann seine Ex-Freundin mit 22 Messerstichen tötet. Sie hatte nur noch einige Sachen bei ihm abholen und das Ganze endgültig abschließen wollen . . .

Am Landgericht beginnt an diesem Freitag der Prozess gegen den 30-Jährigen, der sich nach der Tat vom Balkon stürzte und schwer verletzt überlebte (siehe Bericht „Pflegebett für den Angeklagten . . .“). Zu dem laufenden Verfahren möchte sich Brenner nicht äußern. Aber, so viel kann er allgemein formulieren: „Unsere Erfahrung zeigt: Die letzte Aussprache eskaliert häufig.“ Denn für die Beteiligten sei ein solches letztes Treffen zugleich auch die letzte Möglichkeit, ihren Standpunkt darzustellen. Dadurch entstehe ein „übergroßer Druck“. Seelische Verletzungen entladen sich, Kränkungen, Verzweiflung. Häusliche Gewalt gehen eben immer mit starken Emotionen einher. Das entlade sich aber nicht nur in Eskalationen, sondern veranlasse auch die Opfer, einzelne Vorfälle herunterzuspielen. Körperliche Verletzungen verstecken, verdrängen, verzeihen. Das sei die andere Seite.

Claudia Strickler, Pressesprecherin der Polizei, war lange im Opferschutz tätig und kennt die Mechanismen, die sich in den Köpfen der Opfer festsetzen. „Gerade Frauen denken oft, dass sie für den Familienfrieden zuständig sind. Umgekehrt heißt das, sie glauben auch, schuld zu sein, wenn die Familie zerbricht, nur weil sie über ihre Not gesprochen haben.“ Es gebe immer noch viele Frauen, die sich „in eine Rolle drängen lassen“, sagt Strickler und hält das für ein gesellschaftliches Problem: „Sie suchen den Fehler bei sich, glauben, den Erwartungen nicht gerecht zu werden.“ Bei der Polizei setze man bei häuslicher Gewalt deshalb mittlerweile viele Kolleginnen ein, alle, auch die Männer, seien speziell geschult, es werde darauf geachtet, dass Befragungen in einem „angenehmen Rahmen“ durchgeführt werden.

Hinschauen statt wegschauen

Strickler glaubt auch an die Wirkung der vielen Beratungsangebote: „Die Anlaufstellen für Opfer sind sehr niederschwellig.“ Und sie appelliert an alle: „Auch wenn es abgedroschen klingt. Es gilt das Prinzip: hinschauen, statt wegschauen. Auf Verdachtsmomente reagieren, Hilfe anbieten, zum Beispiel als Begleitung zur letzten Aussprache, und lieber einmal mehr die Polizei anrufen, wenn in der Nachbarwohnung die Fetzen fliegen.“ Und dann kommt wiederum die Koordinierungsstelle ins Spiel. Brenner erklärt das Prinzip: Bei jedem Fall von häuslicher Gewalt füllen die Kollegen einen Bogen mit 13 Fragen aus. Darin geht es um die persönlichen Verhältnisse, die Vorgeschichte, zum Beispiel auch um die Frage, ob Kinder im Haushalt leben. Ein Kollege wertet diese Bögen aus, ergänzt sie gegebenenfalls mit bereits gespeicherten Informationen. Dann erfolgt die Auswertung.

„Wir versuchen frühzeitig, alle Stellen einzuschalten, die notwendig sind, um sensibel auf den Einzelfall zu reagieren.“ Jugendamt, Kripo, Waffenbehörde nennt er als Beispiele für die Zusammenarbeit. Ergibt sich, dass es sich um einen „High-Risk-Täter“ handeln könnte, also um eine Person, von der hohes Risiko ausgeht, wird innerhalb kurzer Zeit eine Fallkonferenz einberufen. Bei den 720 Fällen, sei das bisher 19 Mal notwendig – und effektiv – gewesen.

Die kurzen Wege, das menschliche Miteinander im Team, das Ziehen an einem Strang. Das alles veranlasst Brenner zu sagen: „Wir sind besser geworden beim Thema häusliche Gewalt.“ Doch trotz aller Motivation kann er das Gespräch nicht ohne einen Hinweis beenden: „Wir werden einzelne Schicksale trotzdem nicht vermeiden können.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020