Letzte Chance für eine Skatehalle

Kommt die Skatehalle, kommt sie nicht? Die Diskussion geht in die nächste Runde, und das immerhin ist schon mehr als in den vergangenen 30 Jahren passiert ist. So lange wünscht sich die Szene, die Skateboarder, Scooter- und BMX-Fahrradfahrer, eine solche Halle, in der sie sich auch bei schlechtem Wetter und im Winter treffen und trainieren können. Nun hat sich ein Investor gefunden, Cliff Rohrbach, der eine solche Halle in Rutesheim bei Stuttgart betreibt und bereit wäre, eine zweite Halle in Mannheim zu bauen. Beim Beteiligungshaushalt im vergangenen Herbst, für den Bürger aufgerufen waren, Ideen einzubringen, hatten es die „Skater aus Mannheim“ (SAM) mit dem Vorschlag einer Multi-Skatehalle auf Anhieb auf den siebten Platz geschafft. So war der Stein ins Rollen gekommen – was aber bis heute fehlt, ist ein Grundstück.

Im Mai hatte die Stadt dem Bau einer Skatehalle auf dem Gelände der ehemaligen Esso-Tankstelle in Feudenheim eine Absage erteilt; das Gebiet ist Teil des Grünzugs Nordost, ein Freiraumkonzept, das vom Luisenpark aus über Feudenheimer Au, Spinelli-Areal und Vogelstangseen führt. Eine Halle passte da nicht ins Freiraumkonzept – ein Rückschlag für die Skater- und Scooterfahrer, hatte sich der Investor doch noch im Februar mit Stadtvertretern auf dem Gelände getroffen und im März eine erste Architekturidee vorgelegt. Wenige Wochen später kam dann das Nein der Stadt. Als Alternative, hieß es, könnte der „Taylor Green Business Park“ auf der Vogelstang in Betracht kommen; dort ist vor einem Jahr eine neue Skateanlage im Freien entstanden.

„Wir sind mit dem Investor im Gespräch“, erklärt Jessica Haitz von der städtischen MWS Projektentwicklungsgesellschaft (MWSP), die für die Entwicklung des Taylor-Geländes verantwortlich ist. Grundsätzlich gebe es noch freie Grundstücke auf Taylor, die in Frage kommen könnten. Das Problem: Sie sind dem Investor zu teuer. Ein Modell könnte deshalb sein, dass die Stadt das Grundstück erwirbt und es an den Investor verpachtet, so Haitz weiter. „Hier wären die Optionen zu prüfen.“

Auch mehrere Stadträtinnen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und Mitte Juli auf Einladung von SAM, mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen getroffen. Die Initiative SAM wird von der Kinderbeauftragten der Stadt, Birgit Schreiber, begleitet und setzt sich bereits seit vielen Jahren für Belange der Skater und Scooter in Mannheim ein. „Die Jugendlichen haben sehr glaubhaft dargelegt, dass eine solche Halle eine hohe Anziehungskraft hat und deshalb für die Stadt eine Bereicherung wäre“, berichten Nina Wellenreuther (Grüne), Lena Kamrad (SPD) und Katharina Funck (SPD). Gemeinsam mit der Fraktion LiParTie – auch Stadträtin Nalan Erol war bei der Begegnung mit SAM im Juli dabei – soll nun zur Gemeinderatsitzung am Dienstag ein Antrag eingebracht werden. In dem Antrag, über den die Fraktionen laut Kamrad am Montag noch abstimmen müssen, wird die Stadtverwaltung aufgefordert zu prüfen, ob ein Grundstückserwerb über Erbpacht möglich ist. Außerdem soll die Standortfrage fachbereichsübergreifend bearbeitet werden – vom Fachbereich Sport und Freizeit, der bislang federführend ist, sowie dem Immobilienmanagement.

Denn wenn das Taylor-Gelände nicht in Frage kommt, soll das nicht das Ende der Halle sein, sondern ein Grundstück an anderer Stelle gesucht werden. „SAM hat ausdrücklich erklärt, dass sie für alle Standorte in Mannheim offen sind“, betonen die Politikerinnen. Hauptsache, sie wird gebaut. Auch die FDP ist von der Idee einer Skatehalle überzeugt und unterstützt das Vorgehen mit einem eigenen Antrag, den ebenfalls die Fraktion am Montag absegnen muss. „Es ist ein Glücksfall, dass ein Investor bereit steht“, so FDP-Stadträtin Birgit Reinemund. Zugleich warnt sie, wie die anderen Stadträtinnen, nicht viel Zeit verstreichen zu lassen. „Wir müssen aufpassen, dass der Investor nicht die Lust verliert.“ Im FDP-Antrag heißt es: „Alternativ bietet die Verwaltung ein weiteres geeignetes Grundstück an, das auf Erbpacht zur Verfügung gestellt oder kostengünstig zum Kauf angeboten werden kann.“

