Letzte Chance zur Anmeldung

Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg haben noch eine Woche frei, bevor es zurück in die Schule geht. Wer noch auf der Suche nach einer spannenden Beschäftigung ist, sollte sich beim Mannheimer Ferienprogramm „Steig ein“ umschauen. Dort gibt es noch freie Plätze für die kommende Erlebniswoche von Montag, 7., bis Freitag, 11. September. Jeweils von 9 bis 12 Uhr finden die Aktionen statt. Auf dem Programm stehen vormittags erlebnispädagogisches Spiel und Spaß wie beispielsweise Bogenschießen und eine Wald- und Wiesen-Aktion. Der Treffpunkt ist vor dem Jugendhaus Waldpforte in der Gartenstadt. Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 13 Jahren. Wer dabei sein will, muss schnell sein: Anmelden kann man sich nur noch diesen Freitag zwischen 9 und 17 Uhr und nur telefonisch unter 0621/2 93-39 23. Die Teilnahme ist kostenlos. cap

