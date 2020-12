Letzter Öffnungstag für mehrere Wochen

Es ist erst der 15. Dezember, aber für die Kunden, die am Dienstag noch unterwegs sind, muss es sich anfühlen wie am 24. Dezember. Durch den am Mittwoch beginnenden Lockdown besteht letztmalig vor Weihnachten die Möglichkeit, im stationären Handel einzukaufen. In der Innenstadt und in den Stadtteilen machen noch einmal viele Kunden davon Gebrauch. Vor einem kleinen Möbelmarkt im Wohlgelegen

...