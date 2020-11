Letzter Tag für Fisch-Vorbestellungen

Mannheim.Da Feste corona-bedingt ausfallen müssen, bietet der Angelsportverein Früh-Auf an der Lilienthalstraße 193 auf der Schönau am Samstag, 5. Dezember um 14, 15, 16 und 17 Uhr geräucherte Forellen zum Preis von acht Euro pro Stück an. Die Abholung findet im Freien auf dem Gelände statt. Der Vorstand bitte die Gäste darum, die Hygieneregeln einzuhalten. Die Forellen müssen vorbestellt werden.Vorbestellungen werden bis 21. November unter Tel. 0176/ 82 43 00 74 oder per E-Mail unter wmkrauss@t-online.de angenommen.

