Leuchtendes Beispiel

Er war ein großer Sohn Mannheims. Einer, der für seine menschliche und christliche Überzeugung eintrat und vor 75 Jahren sein Leben ließ: Pater Alfred Delp SJ. Gewiss: Er verbrachte Kindheit und Jugend in Hüttenfeld und Lampertheim. Er trat in das Noviziat der Jesuiten in Feldkirch im österreichischen Vorarlberg ein und studierte Philosophie in Pullach bei München. Delp war Präfekt in Feldkirch und in St. Blasien im Schwarzwald, studierte Theologie in Valkenburg in den Niederlanden und in St. Georgen in Frankfurt. Am 24. Juni 1937 wurde Alfred Delp in München zum Priester geweiht. Er arbeitete für die Redaktion der „Stimmen der Zeit“ und war Männerseelsorger in Fulda, war Kirchenrektor in München-Bogenhausen, ab 1942 arbeitete er in der Widerstandsvereinigung des Kreisauer Kreises mit.

Nach dem Attentat auf Adolf Hitler wurde er am 28. Juli 1944 verhaftet und nach Berlin in die Haftanstalt Berlin-Tegel verlegt, wo er unter verschärften Verhören litt. Am 8. Dezember 1944 legte er im Gefängnis das letzte Gelübde im Jesuitenorden ab, am 11. Januar 1945 wurde er zum Tod wegen Hoch- und Landesverrats verurteilt und schließlich am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. „Mein Verbrechen ist, dass ich an Deutschland glaubte auch über eine mögliche Not- und Nachtstunde hinaus“, schrieb Delp in seinem letzten Brief an die Mitbrüder.

Kurz: Delps Leben führte ihn an viele Orte, aber geboren wurde dieser Märtyrer am 15. September 1907 in den Mannheimer Quadraten: im Wöchnerinnenasyl Luisenheim in C 7. Am 17. September 1907 wurde er in der Oberen Katholischen Pfarrei getauft. So ist es im Taufbuch der Jesuitenkirche vermerkt.

Gedenken wird wachgehalten

In der Jesuitenkirche hält man das Gedenken an ihn wach. Deutlich weisen zwei Kunstwerke auf den bedeutenden Jesuitenpater hin: ein im Boden eingelassenes Silbermedaillon mit seinem Porträt, gestaltet von Klaus Ringwald. Das wiederum korrespondiert mit dem Medaillon der Taufe Jesu an der Nordseite des Zelebrationsaltars. Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, was Getauftsein bedeutet: Sich für Mitmenschen, für Hoffnung, für Gerechtigkeit und für die Menschenwürde aller einzusetzen – so wie Alfred Delp.

In der Taufe werden priesterliche, prophetische und königliche Würde verliehen. Drei herausragende Zitate von Alfred Delp mögen das verdeutlichen: „Brot ist wichtig, die Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung.“ Dieser geradezu priesterlichen Botschaft folgen prophetische Worte: „Man muss die Segel in den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig sind.“ Zu welcher Hingabe Alfred Delp fähig war, zeigt diese Aussage: „Es sollen einmal andere besser und glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind.“

Das zweite Kunstwerk in der Jesuitenkirche ist die von Karlheinz Oswald gestaltete Büste Alfred Delps, die von Kardinal Lehmann im September 2007 zum 100. Geburtstag des Widerstandskämpfers geweiht wurde. Es ist bezeichnend, dass vor der Büste immer Kerzen brennen. Delp hat durch sein Leben das Licht der Menschenwürde gegen das Dunkel des Hasses und der Unmenschlichkeit aufleuchten lassen.

Karl Jung

Stadtdekan der Katholischen

Kirche in Mannheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020