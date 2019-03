Die Grünen auf Wolke sieben, SPD und CDU mit großem Rückstand, die AfD nur an siebter Stelle – Hinweise auf eine Vorentscheidung oder lediglich eine Momentaufnahme vor der Kommunalwahl in acht Wochen? Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen sieht im Ergebnis des Bürgerbarometers „keinen Fingerzeig“ auf die Wahl. „Die Leute bewegt das noch nicht“, sagt er und verweist außerdem darauf, dass die Bürger eine Gemeinderatswahl üblicherweise als unwichtig einstufen. Konsequenz: Die Wahlbeteiligung ist sehr niedrig. Da das Bürgerbarometer aber im Gegensatz dazu die Gesamtheit der Bevölkerung Mannheims abbilde, erwartet Jung noch „entscheidende Veränderungen“ bis zur Wahl. Die Frage sei, welche Partei am 26. Mai welche Wähler zur Urne bringe.

SPD behauptet sich

Jung verdeutlicht das am Gewinner des aktuellen Bürgerbarometers. Den Grünen sei bundesweit sehr breite Wertschätzung sicher. Ihnen gelinge es aber noch nicht in gleichem Maße, dies in Stimmen umzusetzen. So seien die Grünen bisher bei Wahlen immer einen Tick unter den Werten der Sonntagsfrage gelegen. Im Gegensatz dazu erwartet der Wahlforscher, dass rechte oder rechtspopulistische Parteien ihre Wähler überdurchschnittlich mobilisieren und besser abschneiden.

Da die Grünen insgesamt viel bürgerlicher seien als vor ein paar Jahren, seien sie nun auch für mehr Menschen wählbar. Der Bundestrend in den Umfragen zeige sich auch in Mannheim: „Großes Wasser nimmt kleines Wasser mit“, sagt Matthias Jung. So oder so, Dirk Grunert freut sich über das Ergebnis. „Das ist eine gute Grundlage für den Wahlkampf, den wir jetzt erst beginnen“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat. „Das bestärkt uns in unserem Kurs und gibt uns Energie.“ Aber Umfragewerte seien eben nur Umfragewerte. Bei Wahlen, so seine Erfahrung, habe man bisher zwei, drei Punkte abziehen müssen. Grunert: „Wenn das, ausgehend von 31 Prozent, auch diesmal so kommen würde, ich würde sofort zuschlagen!“

Die SPD behauptet sich in Mannheim bei 24 Prozent, während sie im aktuellen Politbarometer, also der bundesweiten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, auf 15 Prozent kommt. „Dennoch“, sagt Jung, „das ist seit dem ersten Bürgerbarometer im Jahr 2002 der schlechteste Wert“. Vor zwei Jahren, als der Schulz-Zug mit Volldampf durch das Land raste, schnellte die SPD im „MM“-Bürgerbarometer auf 37 Prozent. Und ebenso schnell, wie ihr Kanzlerkandidat damals wieder auf dem Abstellgleis landete, büßte die Partei in der Quadratestadt ihre Vormachtstellung ein. Auch bei der CDU erkennt der Wahlforscher trotz zwei Punkten Zugewinn keine „nachhaltige Entwicklung“.

Für das aktuelle Bürgerbarometer hat die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des „Mannheimer Morgen“ 1033 wahlberechtigte Menschen in Mannheim ab 16 Jahren befragt. Die repräsentative Telefonumfrage zur „Sonntagsfrage“ („Wenn am nächsten Sonntag Gemeinderatswahl wäre, welche Partei würden Sie wählen?“), zu den wichtigsten und beliebtesten Politikern der Stadt und zu weiteren aktuellen Themen-gebieten lief in der Woche vom 19. bis 25. März.

Bei der Frage nach den beliebtesten Politikern der Stadt hat der SPD-Oberbürgermeister seine Spitzenposition eingebüßt. Peter Kurz verlor 0,2 Punkte und rangiert damit hinter Erstem Bürgermeister Christian Specht (CDU). Jung will das nicht überbewerten. Beide Politiker bewegten sich bei den letzten Umfragen in einem Bereich zwischen 2,0 bis 2,2. In der Rubrik bewertet werden in jedem Bürgerbarometer die jeweils fünf wichtigsten Politiker der vorherigen Umfrage. Bei unserem nächsten „Büba“ im Herbst bleibt die Liste für die Abfrage also gleich, weil sowohl Kurz und Specht als auch Nikolas Löbel (CDU), Stefan Fulst-Blei und Ulrike Freundlieb (beide SPD) bei den wichtigsten Politikern dieser Umfrage wieder unter den ersten fünf gelandet sind.

