Liberaler Lindenhöfer

Das ist kaum zu glauben: „Mr. Lindenhof“ Wolf Engelen wird am Ostermontag 80 Jahre alt. Gefeiert wird wegen der Corona-Krise nur im allerengsten Kreis, sagt Engelen pragmatisch, wie es seine Art ist. „Unermüdlich, vor allem aber ideenreich setzt er sich für den Stadtteil ein, erforscht seine Geschichte und hält sie in lesenswerten Büchern fest, bringt sie in Vorträgen den Mannheimern nahe“ – so hatte diese Redaktion den FDP-Bezirksbeirat (seit 2009) vor fünf Jahren zu seinem 75. Geburtstag gewürdigt.

Damals hatte sich Wolf Engelen gerade aus dem Vorstand der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG), die er vor fast 30 Jahren mitbegründet hatte, zurückgezogen. „Er verfolgt aber weiterhin Ziele, die den Stadtteil voranbringen“, hieß es seinerzeit. Und tatsächlich: als bekannt wurde, dass am Rhein über 1000 Bäume wegen der Dammsanierung gefällt werden sollen, setzte sich Engelen engagiert an die Spitze des Protests gegen den nie da gewesenen Kahlschlag – mit einigem Erfolg, aber auch noch mit der Notwendigkeit, weiter „um jeden Baum zu kämpfen“, wie er es im Interview mit dieser Redaktion formuliert hatte.

Oberbürgermeister-Kandidat 1999

In Mannheim geboren, absolvierte Engelen die Höhere Handelsschule und arbeitete zunächst im Familienunternehmen und später als Leiter von Marketing und Vertrieb, unter anderem bei AEG-Telefunken und beim Rhein-Neckar-Fernsehen. 21 Jahre ist es inzwischen her, dass Engelen bei der Oberbürgermeisterwahl seiner Heimatstadt antrat. Als Kandidat der FDP, der er seit den späten 1970er Jahren angehört, holte der bis heute begeisterte Motorradfahrer Engelen gegen den damaligen Amtsinhaber Gerhard Widder (SPD) im ersten Wahlgang respektable 4,6 Prozent der Stimmen.

Mit seinem mit der Staufermedaille des Lands Baden-Württemberg ausgezeichneten Einsatz verbunden sind der Wiederaufbau der Lanzkapelle und der historischen Bahn-Fahrzeughalle sowie die Sanierung des Meeräckerplatzes und der historische Lehrpfad im Stadtteil. Motor und Inspirator des bürgerschaftlichen Engagements – das wird weiter Engelens Rolle in seinem geliebten Lindenhof sein. lang

