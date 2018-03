Lichte Impressionen aus dem „Platanenwald“

Anzeige

Das Licht spielt golden und grün mit den Stämmen und Ästen der Bäume, dahinter ein Himmel wie aus blauem Stahl – wunderbar. Michael Melchert ist dieses Foto gelungen, „vorbeigeradelt im Wind und in hellster Sonne“, schreibt er dem „MM“. Entstanden ist die Aufnahme am Carl-Reiß-Platz. „Man kann ja fast schon von einem Platanenwald reden, und dazwischen das zweite Wahrzeichen unserer Stadt“ – der Fernmeldeturm. Haben auch Sie ein besonderes Foto für unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“, dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bild: Melchert