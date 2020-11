Lichterketten in der City leuchten ab Freitagabend

Auf die gewohnten und beliebten Weihnachtsmärkte müssen Innenstadt-Besucher in diesem Jahr verzichten. Trotzdem soll die City den Kunden auch in Corona-Zeiten ein stimmungsvolles Ambiente bieten, wenn auch etwas später als aus den Vorjahren gewohnt. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, wird die Weihnachtsbeleuchtung an diesem Freitag um 17 Uhr angeschaltet – jedoch ohne den offiziellen Akt mit dem symbolischen Knopfdruck beim Weihnachtsmarktauftakt.

Zwar leuchteten in den vergangenen Abendstunden schon vereinzelte Lichterketten in den Bäumen auf der Breiten Straße, und auch der Lichtervorhang am Strohmarkt war tageweise illuminiert. Das gesamte Programm aus 700 Lichterketten mit einer Gesamtlänge von etwa sieben Kilometern und rund 17 000 LED-Leuchten wird aber erst ab Freitagabend zu sehen sein.

Ein Nachschlag ist dann in der kommenden Woche in den Seitenstraßen der Planken geplant: An 20 neuen Beleuchtungsmasten zwischen O 2/P 2 und O 7/P 7 wird ein Teil der neuen Weihnachtsbeleuchtung installiert, die im kommenden Jahr für die gesamte Innenstadt vorgesehen ist. „Wir haben das vorgezogen, um einen größeren Teil der Innenstadt beleuchten zu können“, erklärte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft City, die für die Weihnachtsbeleuchtung verantwortlich ist. „Das Vorweihnachtsprogramm ist dieses Jahr stark reduziert, aber wir wollen trotzdem eine festliche Atmosphäre in der Innenstadt schaffen“, sagte Pauels.

Wirtschaftsförderung unterstützt

Der Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt unterstützt die Werbegemeinschaft jährlich mit einem Zuschuss zum Weihnachtsschmuck. Zur Neuanschaffung der Dekoration, die im Zuge der Umgestaltung der Planken vereinbart worden war, steuert er ebenfalls einen Teil bei. Außerdem übernimmt er die Kosten für den Lichtervorhang in der Breiten Straße und anteilig die Montagekosten für sein Pendant am Strohmarkt. Dort wurden mit einem Zuschuss der Klimaschutzagentur die Lampen auf energiesparende LED umgerüstet.

Auf den Kapuzinerplanken realisiert die städtische Tochter Event und Promotion die Lichtinstallation aus blauen Strahlern und leuchtenden, handgefertigten Weihnachtssternen in den Baumkronen. Den Ökostrom für die Weihnachtsbeleuchtung liefert kostenlos die MVV. Der Lichterglanz dauert bis 6. Januar, täglich von 15.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23, sonn- und feiertags bis 21.30 Uhr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020