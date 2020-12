Liebe im Lockdown: Warum wir unsere Partnerschaft oft als Müllhalde benutzen, um Dampf abzulassen

Mannheim.Wer streitet, braucht eigentlich Nähe, weiß Katharina Hettler. Bei Pro Familia berät sie Paare in der Krise, trotz und wegen der Pandemie. Im Interview erklärt die Sozialpädagogin, wie es gelingt, den Frust nicht an seinem Partner auszulassen, welche Methoden dabei helfen, die Liebe trotz Lockdown und Kindern zuhause am Leben zu halten und warum es nicht schlimm ist, auch mal Alleinsein zu

