Lieber Rikschas oder Fahrradtaxen statt Seilbahn

Mannheim.Die einen attestieren dem Projekt das Prädikat „Geldverschwendung“, die anderen wünschen sich eine verlängerte Trasse über den Rhein bis nach Ludwigshafen: Dass die Seilbahn für die Mannheimer Bundesgartenschau frühestens ab Februar 2022 gebaut werden soll, wird im Internet eifrig diskutiert. Allein bis zum Freitagmittag wurde der entsprechende Beitrag auf der Facebookseite des „Mannheimer Morgen“ etwa 110 Mal kommentiert und 33 Mal geteilt.

Geteilt ist auch die Meinung über eben jenes Projekt, das von April bis Oktober 2023 die beiden Buga-Veranstaltungsareale Spinelli und Luisenpark miteinander verbinden soll. Björn Wolfmüller jedenfalls sieht in der Seilbahn Potenzial für mehr: „Vielleicht kann man die verlängern rüber nach Ludwigshafen, so als Ersatz für die Brücken“, schreibt er – und Melitta Dipré stimmt ihm mit den Worten „mein Gedanke“ zu.

Für Marco Sesselmann dagegen ist das Geldverschwendung: „Richtig unnötig so eine Seilbahn, wenn sie nach der Buga wieder abgebaut werden soll“, schreibt er. „Sowas von unnötig. Schließlich gibt es Bus und Bahn“, meint Sabine Edelmann. Auch Jeanette Fritz findet, dass Mannheim schon ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz habe, „eine Seilbahn für teures Geld tut wahrlich nicht not“.

Leserin „An Gi“ meint: „Wenn diese dann auch stehen bleibt, wäre es cool. Aber es ist wie die BuGa auch nicht wirklich sinnvoll oder durchdacht. Wir haben zwei marode Parks und jetzt kommt noch eine BuGa. Warum hat man die Parks nicht ‚renoviert‘?“

Brigitte Heissner fühlt sich an die letzte Buga in Mannheim im Jahr 1975 erinnert: „Das hatten wir in den 1970ern genauso. Ich hab‘ ein Déjá-vu. Und nach der Buga gammelt die Seilbahn sich dann wieder zu Schrott. Mannheim lernt nichts dazu.“

Eine ganz andere Idee, die beiden Veranstaltungsorte zu verbinden, hat Heike Reiser. Sie „fände Rikschas oder Fahrradtaxen viel schöner und origineller – und vor allem: Sie würden keine verbrannte Erde hinterlassen.“ Sie argumentiert: „Was gibt's denn auf der Gondelfahrt schon zu sehen. Den Stau auf der B38a und auf dem Aubuckel…“