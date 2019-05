Liebesdrama in der spanischen Königsfamilie

In Spanien zur Zeit der Inquisition heiratet König Philipp II. die französische Königstochter Elisabeth von Valois – und setzt damit ein Familiendrama mit politischen Konsequenzen in Gang. Denn Elisabeth ist die große Liebe seines Sohnes Don Carlo. Nach Schillers Vorlage schuf Giuseppe Verdi eine seiner farbenreichsten Partituren. In der Inszenierung von Jens-Daniel Herzog treffen am Nationaltheater historische Zitate auf eine moderne Formen- und Farbwelt. Für die Vorstellung am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Opernhaus verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 Uhr und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok

