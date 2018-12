Lied über das Vergeben

Die Sirenen gehören in Israel zum Alltag. Sie warnen die Bevölkerung vor Raketenangriffen, sie heulen aber auch zur Erinnerung an den Holocaust. Im Lied „Siren In My Soul“ – Sirene in meiner Seele – geht es allerdings um einen anderen Alarm: um die Stimme im Inneren des Menschen, die nach Liebe und Vergebung schreit – und die wir doch häufig überhören. Das Stück ist eine deutsch-israelische Koproduktion: geschrieben in Mannheim, aufgenommen in Tel Aviv.

Zu den Autoren gehört Jonas Birthelmer, Kopf der Mannheimer Folk-Band Jona Bird. Entstanden ist der Song im Rahmen der Feiern zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel in diesem Jahr: Die deutsche Botschaft in Tel Aviv stellte aus dem Anlass mehrere Sonderprojekte auf die Beine, eines davon war ein Lied, das deutsche und israelische Musiker gemeinsam schreiben sollten.

Bei der Suche nach den passenden Bands erinnerte sich Daliah Marhöfer, Mitarbeiterin der Botschaft, an alte Bekannte aus Mannheim: Jona Bird. Mit dem israelischen Folk-Duo JonZ schrieben sie im Juli ihr Lied in einem Mannheimer Tonstudio: die Strophen auf Deutsch und Hebräisch, den Refrain auf Englisch. Im November flogen Jona Bird dann zum Gegenbesuch nach Israel, um das Stück aufzunehmen – und bei einem Konzert in Tel Aviv erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Für Birthelmer war es eine Rückkehr in ein bekanntes Land: Nach dem Abitur 2003 hatte er in Haifa seinen Zivildienst gemacht, 2006 an einer Jazz-Schule in Tel Aviv studiert. Diese Zeit war für ihn eine Initialzündung, ein „Ursuppen-Moment“: Er beschloss, Musik zum Beruf zu machen. Und er beschloss – weit weg von zu Hause – seine Songs nicht mehr in Englisch zu schreiben. Sondern in seiner Muttersprache.

Wichtige Erinnerungsarbeit

Was die Fläche betrifft, ist Israel etwa so groß wie Hessen – aber es sei enorm produktiv, sagt Jonas Birthelmer: „an Technologie, Wissenschaft, Kultur“. Zudem ist Israel ein Land, über das man viel hört und liest – und von dem man sich schnell ein Bild macht, auch wenn man noch nie da war. Zum Beispiel das Bild eines unsicheren Staates. Die Israelis mögen im täglichen Leben besonderen Gefahren ausgesetzt sein: „Ihr Alltag ist trotzdem ein ganz normaler“, sagt Jonas Birthelmer. Seine Band-Kollegen Stephan Kalkbrenner und Stefan Ebert waren im November zum ersten Mal in Israel. „Sie waren positiv überrascht von der Lebhaftigkeit. Tel Aviv ist wirklich eine Stadt, die niemals schläft.“

Noch so ein Klischee: In Israel dürfte man es schwer haben, wenn man mit deutschen Texten auftritt. Jonas Birthelmer schüttelt den Kopf. „Ich kann nicht für alle sprechen. Aber ich bin schon damals kein einziges Mal auf Vorbehalte oder Vorwürfe gestoßen“, erzählt er. Im Gegenteil: Vor allem junge Israelis seien große Deutschland-Fans, Berlin sei für viele von ihnen ein wahres „Mekka“. Aber selbst von alten Israelis, die deutsche Arbeits- oder Konzentrationslager erlebt hatten, hörte er keine persönlichen Vorwürfe.

Der 35-Jährige erinnert sich, wie er mal mit einem israelischen Freund bei einem Glas Wein zusammensaß. Sie schauten aufs Meer, sprachen über die Vergangenheit. „Für uns war das ein besonderer Moment.“ Spielt der Holocaust für seine Generation also keine Rolle mehr? Das bestimmt nicht. „Die guten Beziehungen sind keine Selbstverständlichkeit. Und sie sind ein Ergebnis intensiver Erinnerungsarbeit, die von beiden Seiten gewollt war“, sagt der Musiker. Wie wichtig stetige Erinnerungsarbeit, der Austausch zwischen Ländern und Menschen sei, das sehe man dort, wo das alles nicht stattgefunden habe: im ehemaligen Jugoslawien etwa – oder eben auch im Nahen Osten.

Vergeben ist auch das Thema von „Siren In My Soul“. Man habe nicht einfach ein „Geburtstagslied“ schreiben wollen, erklärt Birthelmer. Allerdings: Die Musiker sehen darin auch keine politische Botschaft. „Der Song soll alle Menschen ansprechen.“ Er soll die Frage aufwerfen, ob der Mensch nicht stärker auf die Sirene in seinem Herzen hören sollte. „Das muss nicht unbedingt politisch gemeint sein. Es kann einem auch helfen, emotionale Konflikte zu lösen.“ Die Reaktionen bei der Premiere in Tel Aviv seien sehr positiv gewesen, am 21. Dezember können sich auch hiesige Hörer ein Bild machen: Dann wird das Lied auf Internet-Plattformen wie Youtube und Spotify veröffentlicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018