Liederabend mit Philipp Schädel im Stamitzsaal

Der Richard-Wagner-Verband lädt am 7. März, 20 Uhr, zu einem Liederabend in den Stamitzsaal des Rosengartens. Auf dem Programm stehen Werke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms. Es singt Bassbariton Philipp Schädel (Bild), am Klavier Christine Rahn. Für den Abend verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Wagner-Verband“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten gibt es auch unter Telefon 0621/89 34 17 und an der Abendkasse. tan