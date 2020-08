Liederabend mitten im Grünen

Zu einem besonderen Liederabend mit Thomas Nauwartat-Schultze und Ryoko Aoyagi lädt die Freilichtbühne in der Gartenstadt ein. Nachdem sie ihre Saison zunächst wegen der Corona-Pandemie absagen musste, bietet sie nun auf der am Waldrand gelegenen Bühne kleine Open-Air-Abende. Der nicht nur in der Region bekannte Altus lädt zusammen mit seiner Pianistin am 7., 8. 14. und 15. August, jeweils um 20 Uhr zu einem Strauß bekannter Melodien ein. Auf dem Programm stehen traditionelles Liedgut (Schubert, Beethoven, Brahms), ebenso wie Titel aus Musicals („Schöne und das Biest“, „West Side Story“, „Cabaret“). Karten gibt es unter E-Mail tickets@flbmannheim.de und per Tel.: 0621/76 28 100. Für den Vorverkauf ist das Kassenhaus in der Kirchwaldstraße mittwochs von 11 bis 12 und 18.30 bis 20 Uhr geöffnet. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020