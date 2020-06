Lili Paul-Roncalli: „Wir wollen ein Lebenszeichen senden“

Lili Paul-Roncalli gilt in der Zirkus-Szene als aufstrebender Stern - nicht nur, aber auch, weil sie als Tochter der längst legendären Zirkus-Gründer eine Artisten-Dynastie in die Zukunft übersetzt, artistisch und unternehmerisch. Im Interview mit dieser Zeitung spricht die 22-Jährige über eine Zeit der Herausforderung zwischen „Let’s Dance“-Sieg und Corona-Krise - und wie sich beides in der

...