Lime neben Tier und Bird

Der inzwischen dritte Anbieter von Elektro-Tretrollern kündigt seinen Start in Mannheim und Ludwigshafen an: Neben den Marken Tier und Bird will ab sofort auch Lime aus dem US-Bundesstaat Kalifornien in den Schwesterstädten mit insgesamt 1000 Rollern sogenannte „Mikromobilität“ anbieten. In Heidelberg ist seit geraumer Zeit ebenfalls ein dritter Anbieter vertreten: Hier hat die irische Firma Zeus kürzlich ihre Roller auf den Straßen deponiert (wir berichteten).

Der Anbieter wirbt mit einem vergünstigten Einstiegsangebot für die Roller, die – wie die Mitbewerber – ausschließlich über eine App online gebucht werden können. Der reguläre Preis liegt bei einem Euro für die Freischaltung und 20 Cent pro Minute, was 13 Euro pro Stunde entspricht. Es werden zudem vergünstigte Pendler-Tarife – etwa ein Tagespaket für 9,99 Euro – angeboten.

Mobilitätsbedarf steigt

Alexander Graf von Pfeil, General Manager bei Lime in Deutschland, wird in einer Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir freuen uns sehr, unsere Expansion in Deutschland weiter voranzutreiben und unseren E-Scooter-Service auch in Ludwigshafen und Mannheim anzubieten. In der aktuellen Situation steigt der Bedarf an individuellen Mobilitätsoptionen weiter, und unsere E-Scooter sind ideal für diejenigen, die sicher, flexibel und an der frischen Luft unterwegs sein möchten. Da viele Ludwigshafener und Mannheimer gerade wegen Corona ihre Fortbewegung neu organisieren, haben wir eine super Chance, sie für unser Mikromobilitätsangebot und E-Scooter zu gewinnen.“

Nach Firmenangaben beträgt die Reichweite der Lime-Roller rund 40 Kilometer, die Lebensdauer der mit einem Aluminium-Rahmen versehenen Zweiräder liege bei etwa 18 Monaten. lang

