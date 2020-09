Linie 1 stoppt nachts am Tattersall

Die Straßenbahnlinie 1 wird in der Nähe der Haltestelle Tattersall diese Woche nachts angehalten. Zwischen Dienstag und Freitag geht die Unterbrechung jeweils von 1.30 Uhr bis 3:30 Uhr, wie die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) mitteilt. Der Grund sind Leitungsarbeiten. Die Stadtbahnen verkehren in diesem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen nur zwischen Schönau und der Haltestelle Universität sowie zwischen Rheinau und der Haltestelle Hochschule. Von der Haltestelle Universität zur Hochschule und zurück fährt ein Ersatzbus, der in Richtung Schönau die Haltestelle Tattersall am Bismarckplatz ansteuert. red/sma

