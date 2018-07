Linke Aktivisten benennen Straßen nach NSU-Opfern

Anzeige

Berlin/Frankfurt.Wenige Tage vor dem Urteil im NSU-Prozess haben linke Aktivisten in mehr als 20 Städten rund 200 Straßen mit den Namen der Opfer des Terrornetzwerks versehen - auch in Mannheim. Mehrere Straßen in der Neckarstadt-Ost sind dort beispielsweise überklebt.

Bundesweit seien für die "Umbenennungen" vor allem Straßen ausgesucht worden, die NS-belastete Namen trügen und die längst hätten umbenannt werden müssen, teilte die Interventionistische Linke (IL) am Dienstag mit. In Hessen gab es den Angaben zufolge Aktionen unter anderem in Frankfurt, Darmstadt und Marburg.

Mit der Aktion wolle man "das Ausmaß rassistischer Gewalt sichtbar machen und den Opfern des NSU und ihren Angehörigen Respekt erweisen", hieß es. Zudem äußerte die IL Kritik an den Behörden und an der Bundesanwaltschaft. Diese habe die Aufklärung des Terrornetzwerks verhindert und staatliche Beteiligung vertuscht.