Linke diskutiert über Güterzuglärm

Unter dem Motto „Rettet die Mannheimer Stadtteile vor dem Güterlärm-Infarkt! Güterbahn-Bypass am Mannheimer Stadtgebiet vorbei!“ lädt die Linke am Mittwoch, 22. Mai, zu einem Info-Gespräch ins Kulturhaus Waldhof (Speckweg) ein. Zu Gast von 16 bis 18 Uhr ist die verkehrspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sabine Leidig. Auch der Mannheimer Kreisverband wolle den Güterverkehr auf die Schiene verlagern, heißt es in der Ankündigung – allerdings nicht „auf Kosten der Bürger der Kommunen“. Die Linke in Mannheim fordert deshalb, dass der gesamte Güterzugverkehr ab der hessischen Grenze am Viernheimer Dreieck neben der Autobahn über den Neckar zum Rangierbahnhof geleitet werde. Zum Bahnhof Waldhof und damit ins Mannheimer Stadtgebiet dürften nur S-Bahn-, andere Personen- sowie ICE-Züge fahren. imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019