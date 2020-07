Linke erläutern neues Recht

In einer Open-Air-Veranstaltung am Mittwoch informieren Stadtrat Thomas Trüper (Linke) und Rechtsanwalt Alexander Sauer vom Mieterverein über die Mietpreisbremse. Da sie nun auch in Mannheim gelte, werde dieses Recht für viele Mieter und Vermieter wichtig werden, heißt es in der Ankündigung. Bei einer Neuvermietung darf die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent übersteigen. Da viele Mieten in Mannheim weit darüber lägen, werde es viele Betroffene geben, die nach neuem Recht Anspruch auf eine niedrigere Miete hätten. Die wichtigsten Fragen werden ab 19 Uhr im Garten des Naturfreundehauses Mannheim (Herrenried 18) unter der Moderation der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut erörtert. Zudem bietet die Linke eine Sprechstunde – am Freitag von 19 bis 20 Uhr unter Telefon 0621/2 93 95 74. jeb

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020