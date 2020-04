Linkspartei bietet Hilfe an

Partei-Mitglieder der Mannheimer Linken aus mehreren Stadtteilen bieten in der Corona-Krise Unterstützungsleistungen an. Zum Beispiel einkaufen gehen, Botengänge zur Post, Medikamente abholen, Kinderbetreuung, Telefonate gegen Vereinsamung führen oder auch mit Hunden ausgehen. Das teilte Dennis Ulas, Sprecher der Mannheimer Linken mit. Hilfe werde prinzipiell allen Mannheimern angeboten, „die derzeit das Haus nicht verlassen können oder wollen sowie Alleinerziehenden, die durch Wegfall der Kinderbetreuung nun doppelt belastet sind“, heißt es in einer Mitteilung. „Wir wollen mit diesem Angebot unserer Parteimitglieder die Nachbarschaftshilfen, die sich in den vergangenen Wochen ebenfalls etabliert haben und aktuell noch weiter entstehen, unterstützen“, so Ulas. Linken-Sprecherin Hanna Böhm ergänzt: „Gerade nun ist es umso wichtiger als sonst, die schlechter gestellten Menschen zu unterstützen.“ Denn nur gemeinsam und solidarisch kämen alle gut durch diese Krise. Wer Hilfe benötigt, kann sich bei der Linkspartei melden. Die Kontaktadressen gelten auch für die Sozialberatung, die bis auf weiteres nur telefonisch stattfindet. see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020