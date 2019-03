Linnemann kommt zum Frühschoppen

In seiner noch jungen Karriere hat Carsten Linnemann bereits viel erreicht: Drei Mal gewann der 41-jährige Politiker bei Bundestagswahlen sein Direktmandat im Wahlkreis Paderborn, er ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU, des Wirtschaftsflügels der Union, sowie stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In seiner Partei schwimmt er gern auch Mal gegen den Strom, votierte etwa nach der Griechenlandhilfe bei allen Abstimmungen zur Eurorettung mit Nein, möchte mit der „Flexi-Rente“, dass mehr Rentenberechtigte in Arbeit bleiben, und fordert mit Julia Klöckner und Jens Spahn ein Gesetz, das die Rechte und Pflichten der deutschen Muslime regeln soll.

Nebenbei ist der Politiker aber auch ausgewiesener Wirtschaftsfachmann: Er ist promovierter Volkswirt, war Assistent des Chefökonomen der Deutschen Bank, Hobert Walter, und gilt als Konjunktur- und Mittelstandsexperte im Finanzwesen. Wenn man ihn nach seinem politischen Vorbild fragt, nennt er ohne Zögern Ludwig Erhard, den Vater der sozialen Marktwirtschaft.

Beim diesjährigen Maimarkt wird Carsten Linnemann sein Wissen an interessierte Besucher weitergeben, auf der traditionellen Kundgebung des Kurpfälzer Mittelstands am Sonntag, 5. Mai um 10.30 Uhr. „Zukunft von Mittelstand und Handwerk – Sekt oder Selters?“ lautet sein Thema beim Frühschoppen. Getragen wird die Veranstaltung von den MIT-Kreisverbänden Mannheim und Bergstraße, der Kreishandwerkerschaft Mannheim, dem Bund der Selbstständigen (BdS), Kreisverbände Mannheim und Rhein-Neckar, und dem Kreisbauernverband Rhein-Neckar-Kreis. Mit seinem Auftritt führt Linnemann die Reihe prominenter Redner beim Frühschoppen fort. In den vergangenen Jahren traten bei der Veranstaltung mit Bier und Wurstplatte unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn, Günther Oettinger, Wirtschaftsminister Peter Altmaier oder der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl auf.

Der diesjährige Maimarkt findet vom 27. April bis zum 7. Mai statt. Er gilt als Deutschlands größte Regionalmesse, mit rund 350 000 Besuchern und 1400 Ausstellern mit etwa 20 000 Produkten für Haus, Freizeit oder Gesundheit. red

