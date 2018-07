Lions Club sammelt 20 000 Euro

Anzeige

Das Golfturnier ist eine der größten Einnahmequellen des Lions Clubs, mit denen er sie Projekte wie „Younity“ fördert. Das Geld wird außerdem zur Unterstützung anderer Kinder- und Jugendförderungen genutzt. Die Internationale Vereinigung der Lions Clubs agiert allerdings nicht nur in Deutschland. Mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern in mehr als 200 Ländern weltweit betreiben sie in zahllosen Projekten unentgeltlich und ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit der UNO humanitäre Hilfe. In Mannheim helfen sie vor allem Kindern und Jugendlichen. seb

