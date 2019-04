Lions kämpfen gegen den Herztod

Der Lions Club Mannheim, der sich für die Gemeinschaft und Menschen in Not einsetzt, und die Björn Steiger Stiftung, die sich seit 1969 der Verbesserung der Notfallhilfe annimmt, arbeiten gemeinsam für mehr Herzsicherheit. Um dieses Engagement zu bekräftigen, unterzeichneten der Präsident der Björn Steiger Stiftung, Pierre-Enric Steiger, und Karsten Haasters vom Lions Clubs International im Theresienkrankenhaus einen Kooperationsvertrag.

Steiger freut sich auf die Zusammenarbeit. Man könne das gemeinsame Ziel, Deutschland herzsicherer zu machen, weiterverfolgen und habe einen starken Partner an der Seite. Auch Haasters sieht der Kooperation positiv entgegen und möchte „das Know-how und die langjährige Erfahrung der Björn Steiger Stiftung“ für die Realisierung des Projekts nutzen.

Übung am Defibrillator

Bei der Veranstaltung hatten die Mitglieder des Lions Club Mannheim außerdem die Möglichkeit, an einer Übungseinheit zum Umgang mit einem Laien-Defibrillator teilzunehmen.

In einem Vortrag erläuterten Markus Haass, Chefarzt der Kardiologie am Theresienkrankenhaus, und Kai Weinmann, Kardiologe am Helios Klinikum Pforzheim, vorab die medizinischen Hintergründe sowie die Notwendigkeit der Defibrillatoren.

Der Herztod ist mit 100 000 Opfern jährlich eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Betroffene haben im Falle eines Herzstillstands meist nur dann eine Überlebenschance, wenn umgehend mit einer Herzdruckmassage begonnen und ein Defibrillator eingesetzt wird. Daher ist laut der Björn Steiger Stiftung der wichtigste Schritt, Hemmungen bei der Ersten Hilfe abzubauen und der Bevölkerung die Bedienung der Geräte nahezubringen. jdoe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019