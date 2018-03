Lions loben dieses Jahr 5000 Euro aus

Anzeige

„Wir machen Mannheimer Kinder stark“ – das ist schon bisher sein Motto: Der Lions Club Mannheim/Rhein-Neckar – einer von vier Lions Clubs in Mannheim – konzentriert sich bereits seit Jahren darauf, mit seinen Spendengeldern zahlreiche soziale Projekte speziell für Mannheimer Kinder und Jugendliche zu fördern. Dazu ist der Club bei dem bundesweiten Lions-Projekt „Klasse 2000“ führend, das sich nachhaltig für die Gesundheit von Grundschulkindern einsetzt. Nun will der Club aber „das Schwerpunkt-Motto auch langfristig mit Leben füllen“, so Präsident Patrick Thilmann. Dazu soll in diesem Jahr erstmals ein Preis in Höhe von 5000 Euro ausgelobt werden.

„Damit wollen wir bereits bestehende soziale Projekte oder interessante Konzepte unterstützen“, erläutert Thilmann. „Dabei ist es unsere Idee, die Förderer seitens unseres Lions Clubs zu fördern und zu stärken“, erklärt der Präsident, der das Vorhaben zusammen mit den Mitgliedern Peter Myrczik und Josef Zimmermann maßgeblich vorantreibt.

Konkrete Ziele angeben

Der 1974 gegründete Club zählt derzeit rund 45 Mitglieder; nur Männer. Er will den Preis künftig alle zwei Jahre vergeben. Bewerben können sich Initiativen, Vereine und Institutionen. Sie müssen ihr Projekt, ihre Zielgruppe ihre Motivation und die Ziele ausführlich beschreiben, zudem Fotos sowie, soweit vorhanden, bisherige Medienberichte beifügen und mitteilen, was sie mit dem Preisgeld konkret tun würden.