Literarisch durch die Corona-Zeit

Ulrike Mielke sitzt im Garten, im „Sommerbüro“. Sie setzt die Lesebrille aufs Haar und schließt ihren Laptop. Sie genießt die Sonne und macht mal Pause von der Arbeit. Die promovierte Dozentin für Literatur und Philosophie ist freiberuflich, gibt in normalen Zeiten Kurse. Beispielsweise im Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara in Mannheim. „Bis nächsten Mittwoch!“, verabschiedet sie sich in den frühen Märztagen von den Teilnehmern ihres wöchentlichen Kreises. Niemand ahnt, dass kurz danach die Welt für alle still stehen wird.

Aber deshalb auf Literatur verzichten? Kaum. Ulrike Mielke muss nicht lange überlegen. Schließlich kennt sie sich in der Weltliteratur aus, erinnert sich sogleich an den italienischen Autor Giovanni Boccaccio. Zwar lebte dieser im 14. Jahrhundert, doch Bedrängnisse und Sorgen von damals sind denen von heute ähnlich. Denn statt Corona wütet zu jener Zeit die Pest. Um der Seuche in Florenz zu entgehen, fliehen zehn junge Menschen aufs Land. Sie erzählen sich ganz unterschiedliche Geschichten, die Boccaccio in seinem Werk „Decamerone“ zu einem Ganzen macht.

Virtueller Literaturkreis

Seit März sind zwischenmenschliche Treffen nicht mehr so wie früher möglich. Nirgendwo auf der Welt. Und deshalb ersetzt die Philologin ihre Seminare kurzerhand durch einen virtuellen Literaturkreis im Internet. Kostenlos. Ohne Honoraranspruch, ohne Lesegebühr. Sie will ihre Begeisterung für Literatur weitergeben und zu literarischen Gesprächen über die Texte ermuntern.

Gleich nach den Kontaktbeschränkungen stehen erste Texte auf ihrer Homepage. Sie beginnt mit Fontane und Enzensberger. Hölderlin kommt am 20. März, am Tag seines 250. Geburtstages, dazu.

Und wie sollte es anders sein, stellt sie seine Ode „Heidelberg“ zur Diskussion. Eine Liebeserklärung an die Stadt, die ihn verehrt und in der auch Ulrike Mielke lebt. Schnell wird das Netz zum literarischen Salon. Wer die Klassiker liest, wundert sich über ihre Aktualität. Neben Epikur kommen Schiller oder Kleist zu Wort, aber auch so mancher Zeitgenosse. Markus Werner beispielsweise mit seinem Buch „Der Hang“ oder Mariana Leky, die mit ihrem Roman „Was man von hier aus sehen kann“ beim Lesen.Hören Festival 2018 in Mannheim begeistert hat. Doch man muss weder die Autoren noch die Dichtungsarten kennen. Die Dozentin denkt auch daran. Zum schnellen und leichten Einstieg hat sie „Lese-Häppchen“ ausgesucht.

Zuvor leitet sie in den Text, stellt die Autoren vor und bietet am Ende ihre Erläuterungen dazu an. Wer möchte, kann auf ihrer Homepage einen Kommentar schreiben. Doch meistens, so erzählt sie, melden sich ihre Leser per E-Mail. Mit persönlichen Textanmerkungen. Und manch einer betone, wie dankbar er sei für das Kontakthalten, für die durch die Texte rhythmisierte Woche und über die geistige Nahrung. Über Literatur zu reden sei interessanter als über die Pandemie.

Allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda vergrößert sich Woche für Woche der Leserkreis. Doch Mitte Juni will Mielke die Reihe beenden und alle Texte in einem Buch bündeln. Zurzeit sind fast 400 Interessierte im Verteiler. „Ich freue mich so darüber“, sagt die Heidelbergerin. Aber ihr Strahlen verrät noch mehr. „Es gibt mir ein riesiges Glücksgefühl, die Themen auszuarbeiten.“ Und die sind ihr wichtig. Sie gehören zum Konzept. Ende März stimmte sie sich auf „Lüge und Wahrheit“ ein, „weil noch alles ungreifbar ist.“ In der Karwoche passte „Das Absurde und der Tod“. Mittlerweile ist die zehnte Text-Woche zu Ende.

Bundes- und Landesregierungen haben das Treffen mit Freunden wieder erlaubt. Da ist klar: Freundschaft ist das aktuelle Thema! Die Kontakteinschränkungen in Corona-Zeiten haben bewusstgemacht, wie nah uns Freunde sind. Wie sehr sie uns fehlen.

Ulrike Mielke geht zu ihrem Bücherregal. Welche Gedanken haben sich Montaigne, Schiller oder Marai zur „Freundschaft“ gemacht?, fragt sie sich. Schnell findet sie eine Textauswahl. Und dann geht sie zurück in den Garten. Sie klappt ihren Laptop auf, setzt die Lesebrille auf die Nase und schreibt. Über die „Bürgschaft“ oder „Die Glut“, auf dass sich jeder, der sich unter www.mielke-hd.de anmeldet, daran erfreuen kann.

