Literaturabend zu Finnland-Epos

65 000 Verse umfasst „Kalevala“, das finnische Nationalepos. Im Rahmen des Festivals „Kultur aus Finnland“ erzählt Tilmann Spreckelsen, Literatur-Redakteur der FAZ, die Geschichte in Prosa nach. Die Stadt lädt dazu für Mittwoch, 14. November, 19 Uhr, in die Bibliothek im Dalberghaus (N 3, 4) ein. Begleitend werden Illustrationen von Kat Menschik gezeigt. Armi Korja-Mayer liest Auszüge in finnischer Sprache. In das Thema führt Suvi Wartiovaara vom Finnland-Institut Deutschland ein. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter Telefon 0621/29 389 35 oder per E-Mail an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018