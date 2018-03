Literaturaktionen in der Stadt

Anzeige

Am 21. März ist der „Unesco Welttag der Poesie“, der an den Stellenwert der Poesie, die Vielfalt des Kulturguts Sprache und die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnert. In diesem Jahr beteiligen sich erstmals Mannheimer Literaturakteure mit vier Aktionen. Los geht es heute um 13 Uhr am Schillerplatz in B 3 mit der Freischaltung des Poesietelefons – unter Tel.: 0621/46 25 62 82 können dann Gedichte abgerufen werden. Von 16 bis 18 Uhr dreht sich in der Zentralbibliothek (N 1) alles um die „Spontanpoesie auf Zuruf“. Wer selbst aktiv werden möchte, kommt zu „Schreiben ohne Absetzen“ von 17 bis 19 Uhr zur Abendakademie (U 1). „Die Räuber ’77. Literarisches Zentrum Rhein-Neckar“ bittet die Besucher, intuitiv ihren inneren Text zu Papier zu bringen. Das neu gegründete „Kollektiv Junge Literaten Mannheim“ wird um 20 Uhr auf dem Paradeplatz und um 21.30 Uhr auf dem Marktplatz mit seinen „Lyrik-Guerilla-Lesungen“ stehen. red