Live-Bühnen und Schlemmerbuden

Mannheim.Mehr als 4500 Fans elektronischer Musik feierten am Samstag beim „Mannheimer Hafenfestival 2019“ in der Hafenstraße und in der Neckarvorlandstraße. Veranstalter sind der Hafen Mannheim und das Hafen 49 Team. Beim bunten Treiben rund um die drei Bühnen mit mehr als vierzig Künstlern am Samstag und Sonntag kommt der Spaß definitiv nicht zu kurz.

Der Hafen 49 in Mannheim im Szeneviertel

