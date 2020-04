Liveblog und Newsletter im Morgenweb

Aktuelle Nachrichten, informative Grafiken und Videos: Online sind unsere Leser immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Infos zur derzeitigen Lage erhalten sie schnell und kompakt im Liveblog. Seit Mitte März bündeln wir für Sie im Themen-Newsletter „Coronavirus“ die Entwicklungen regional, in Deutschland und weltweit.

Wie kann ich mich gegen das Virus schützen, wie verhalte ich mich am besten im Alltag, wo finde ich weitere Informationen zur Lage in der Region? In unserem Corona-Dossier erhalten Sie gebündelt Antworten auf die dringendsten Fragen, Grafiken und Karten zu bestätigten Corona-Fällen in der Region sowie Informationen zu genesenen Patienten und Todesfällen. Zusätzlich haben wir praktische Tools wie den Kurzarbeits-Rechner und unser Portal „vonhier.morgenweb.de“.

Dort finden Sie lokale Unternehmen, von Restaurants über Handwerk bis hin zu Galerien, die in der Krise weiterhin für uns da sind – on- oder offline. Wer unseren Newsletter über Notify, Facebook-Messenger, iMessage oder Telegram abonniert hat, erhält dort per Stichwortsuche voll automatisiert Infos zum Umgang mit dem Coronavirus, aber auch zu den Maßnahmen, die unsere Regierung trifft, um die rasante Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Tagebücher und Fitness-Videos

Unsere Lokalredakteurin Eva Baumgartner lässt in einem Liveblog Sie an ihrem Alltag in der Krise teilhaben. Bei geschlossenen Schulen und Sportvereinen mit vier Kindern ist das eine echte Herausforderung. Die Heidelberger Schriftstellerin Jagoda Marinic verfasst zudem ein Corona-Tagebuch, das online auch als Audio-Datei abrufbar ist. Eine Serie von Fitness-Videos ist im Morgenweb ebenfalls verfügbar. Mit 15 Experten können Sie sich so trotz geschlossener Trainingsstudios und gesperrter Sportplätze zuhause fit halten. red

