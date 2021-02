Livestream-Tüfteln statt Pandemie-Langeweile:  Technoseum bietet Online-Kurse an

Die Pandemie beschert vielen Menschen viel Zeit zu Hause. Das gilt auch für die Jüngsten. Warum also nicht die Zeit nutzen, um kleine technische Wunderwerke zu erschaffen. Und das mit professionellen Tipps. Das jedenfalls dachten sich einige Kinder im Grundschulalter und wagten sich in den Fasnachtsferien in einem Online-Workshop an witzige Tüfteleien. Mit Neugier, Eifer und viel Lust ließen

...