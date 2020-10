Lkw brennt auf Autobahn

Ein Lkw ist am Dienstagabend auf der A6 zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz in Brand geraten. Gegen 18 Uhr hatten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen brennenden Lkw auf dem Standstreifen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet während der Fahrt das Führerhaus des Lasters in Brand, der dann auf den Anhänger übersprang. Als der Fahrer das Feuer bemerkt, hielt er sofort an. Da er Rauchgas eingeatmet hatte, befindet er sich vorsorglich in Behandlung. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kam zur starken Rauchentwicklung. Die Fahrbahnen in beide Richtungen blieben wegen der Löscharbeiten bis in den späten Abend gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. pol/lia/kpl

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020