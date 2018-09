Lkw-Einbruch: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch in einen in der Carl-Benz-Straße geparkten Lastwagen. Ein Unbekannter hat sich nach Angaben von gestern am Sonntagabend Zutritt zum Innenraum des Fahrzeugs verschafft. Er schlug gegen 22.40 Uhr die Beifahrerscheibe des bei der Einmündung Geibelstraße stehenden Lasters ein und entwendete einen Koffer der Marke Hilti.

Ein Zeuge beobachtete die Tat und wie ein Mann anschließend in Richtung Murgstraße flüchtete. Er beschrieb ihn als 1,80 Meter groß mit schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Lederjacke mit Kapuze. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1500 Euro. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/3 30 10 beim Polizeirevier Neckarstadt. pol/stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.09.2018