Lkw-Fahrer verletzt

Einer der schwer beschädigten Lkw in der Rheinvorlandstraße.

Die Fahrer von zwei Lastwagen sind gestern Nachmittag bei einem Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr war es auf der Rheinvorlandstraße in Höhe der Hausnummer 5a zu dem Unfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei von gestern Abend war ein Lkw auf der Rheinvorlandstraße in Richtung Rheinkaistraße unterwegs. In Höhe der Rheinvorlandstraße 5a fuhr ein 7,5 -Tonner offenbar von einem Parkplatz kommend auf die Straße und übersah dabei vermutlich den anderen Lkw. Der 7,5-Tonner wurde an der Beifahrerseite von dem anderen Fahrzeug erfasst und schwer beschädigt.

Die beiden Fahrer der Lkw mussten mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Die Unfallaufnahme dauerte bis zum Abend an. Aufgrund des Unfalls war es bis 18.30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Neckarvorlandstraße gekommen.

