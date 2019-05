Lkw übersieht Fiat beim Abbiegen

Ein 60-jähriger Mann ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf dem Lindenhof leicht verletzt worden. Wie es in einer entsprechenden Polizeimeldung heißt, wurde der Fiat des Mannes auf der Südtangente in Richtung Ludwigshafen von einem Lkw getroffen. Dieser wollte gegen 9.30 Uhr vor der Ampel an der Landteilstraße auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Wagen. Die Fahrzeuge kollidierten, der Fiat wurde auf den Mittelstreifen zwischen den beiden Fahrspuren geschleudert. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Auto abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Straße war für kurze Zeit vollständig blockiert. cvs

