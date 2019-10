Loch in Wand gestemmt: Einbrecher machen hohe Beute bei Juwelier im K1 Karree

Mannheim.Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Juwelier in der Mannheimer Innenstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drangen die Einbrecher gegen 5.30 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise, vermutlich über die Tiefgarage, zunächst in das Treppenhaus eines Geschäftshauses im K1 Karree ein. Im Gebäudeinneren stemmten sie ein Loch in die Außenwand des Juwelier-Geschäfts und stiegen in die Geschäftsräume ein.

Wenige Minuten später verließen sie die Räume wieder durch das Loch und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter hatten bereits Stunden vor dem Einbruch einen Lieferwagen als Sichtschutz vor dem Schaufenster des Geschäfts geparkt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.